Liverpool'un gözü Mason Mount'ta. Ada ekibi bombayı patlatacak

Bu sezon Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Liverpool, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ OLUMSUZ OLDU

İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Chelsea'nin 24 yaşındaki yıldızı Mason Mount'u istiyor.

Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan İngiliz yıldızın Chelsea ile sözleşme uzatma görüşmelerinde olumlu bir sonuç çıkmadığı belirtildi.

KLOPP ONU İSTİYOR

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp da bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor.

Oyuncuya yakın kaynakların Mount'un Liverpool'a transfer olmaya yakın olduğunu söylediği ifade edildi.

Başarılı orta saha Chelsea ile bu sezon 32 maça çıktı ve 3 gol, 3 asist yaptı.