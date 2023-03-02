3 Mart 2023 Cuma
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Liverpool'un gözü Mason Mount'ta. Ada ekibi bombayı patlatacak

Liverpool'un gözü Mason Mount'ta. Ada ekibi bombayı patlatacak

Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Chelsea'nın yıldızı Mason Mount'u gündemine aldı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 22:49
Takip Et

Mason Mount Liverpool'a gidiyor

Liverpool'un gözü Mason Mount'ta. Ada ekibi bombayı patlatacak
+
Aa
-

Bu sezon Premier Lig'de istediği sonuçları alamayan Liverpool, transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ OLUMSUZ OLDU
İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool, Chelsea'nin 24 yaşındaki yıldızı Mason Mount'u istiyor.
Sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan İngiliz yıldızın Chelsea ile sözleşme uzatma görüşmelerinde olumlu bir sonuç çıkmadığı belirtildi.

KLOPP ONU İSTİYOR
Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp da bu transferin gerçekleşmesini çok istiyor.
Oyuncuya yakın kaynakların Mount'un Liverpool'a transfer olmaya yakın olduğunu söylediği ifade edildi.
Başarılı orta saha Chelsea ile bu sezon 32 maça çıktı ve 3 gol, 3 asist yaptı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' dedi
1
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' dedi
﻿Bölge verip depremin büyüklüğünü paylaştı. Deprem Kahini ''Yine Türkiye'yi vuracak'' dedi
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
2
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Atmosfer'de yaramaz dönem başlıyor diyen Kerem Ökten kar fırtınasının İstanbul'u vuracağı tarihi açıkladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
3
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Zemin Hatay’ın benzeri diyen Japon deprem uzmanı İstanbul'un riskli ilçelerini sıraladı
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
4
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Kızılay’da işe girmek için örnek CV. Asırlık kurumun geldiği hale bak
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
5
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
﻿Haluk Levent Kızılay çadırları hakkında yeni açıklamada bulundu
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
6
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
﻿Enkazdan ''çığlık geldi'' ihbarı polisleri harekete geçirdi
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
7
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
﻿İşte EYT'lilerin emeklilik sürecinde yapması gerekenler
﻿TOKİ’nin inşa edeceği afet konutlarının ödeme koşulları belirlendi
﻿TOKİ’nin inşa edeceği afet konutlarının ödeme koşulları belirlendi
﻿TOKİ’nin inşa edeceği afet konutlarının ödeme koşulları belirlendi
﻿Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 3 şahıs gözaltına alındı
﻿Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 3 şahıs gözaltına alındı
﻿Deprem bölgesinde hırsızlık yapan 3 şahıs gözaltına alındı
﻿Novak Djokovic Dubai Tenis Şampiyonası'nda yarı finalde. Rakibine set vermedi
﻿Novak Djokovic Dubai Tenis Şampiyonası'nda yarı finalde. Rakibine set vermedi
﻿Novak Djokovic Dubai Tenis Şampiyonası'nda yarı finalde. Rakibine set vermedi
﻿Ankara'da depremin ardından kiralar yüzde 65 arttı
﻿Ankara'da depremin ardından kiralar yüzde 65 arttı
﻿Ankara'da depremin ardından kiralar yüzde 65 arttı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.