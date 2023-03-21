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İngiltere'ye büyük şok! İki yıldızı kadro dışı kaldı

İngiltere'ye Mason Mount ve Marcus Rashford'dan kötü haber geldi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 00:18
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Mason Mount ve Marcus Rashford yok

İngiltere'ye büyük şok! İki yıldızı kadro dışı kaldı
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İngiltere Milli Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı maçlar öncesinde Mason Mount ve Marcus Rashford'ın sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın eleme maçları, perşembe günü başlayacak.
Elemelerde C Grubu'nda yer alan İngiltere'ye İtalya ve Ukrayna maçları öncesinde iki oyuncusundan kötü haber geldi.

İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, sakatlıkları bulunan Mason Mount ve Marcus Rasford'ın kadrodan çıkarıldığı belirtildi.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahiplerinden İngiltere, 2024'teki turnuvaya katılabilmek için C Grubu'nda mücadele edecek.
Gareth Southgate'in ekibi, C Grubu'nda İtalya, Malta, Kuzey Makedonya ve Ukrayna'yla karşı karşıya gelecek.

 

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