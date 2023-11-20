Mastercard, Çin'de banka kartı işletme lisansı aldı

Çin'de düzenleyici kurumların, üç yıl süren başvuru sürecinin ardından ABD'li ödeme sistemi şirketi Mastercard'a banka kartı işletme lisansı verdiği bildirildi.

KAYNAK: AA
Mastercard, Çin'de banka kartı işletme lisansı aldı

Global Times'ın haberine göre, Çin Merkez Bankası ve Ulusal Mali Düzenleme İdaresi, Mastercard ve Çinli ortağı NetsUnion'a yuan mevduatlı banka ve kredi kartı işlemleri yürütmek için izin verdi.

Mastercard'a verilen izin, Çin'in ödeme sistemleri piyasasını dış rekabete açma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ülkede daha önce, American Express'e banka kart işletme lisansı verilmişti ancak şirket Çin'deki ortaklığının kontrol hissesine sahip bulunmuyor.

Çin'de banka kart işlemleri kamuya ait UnionPay şirketinin hakimiyetinde bulunuyor. Öte yandan çevrimziçi ödeme sistemleri AliPay ve WeChat Pay ülkede yaygın kullanılıyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 19 Kasım Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Pegasus iptal edilen seferler listesi. Pegasus hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
THY iptal edilen seferler listesi. THY hava muhalefeti nedeniyle hangi seferleri iptal etti?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Hafta sonu İstanbul’da hava durumu nasıl olacak? AFAD’a göre Marmara bölgesinde yağışlar devam edecek mi?
Son Haberler
Hasan Arat'tan Yıldırım Demirören'e gönderme: Başkanlık yarışını dizayn etmeye kalkmasınlar Spor
Hasan Arat'tan Yıldırım Demirören'e gönderme: Başkanlık yarışını dizayn etmeye kalkmasınlar
Hakan Ural'ın "Osmanlı tokadıyla bir vuruşta boynunu kırmazsam Kur'an çarpsın" açıklaması üzerine kendisine askerlik sorusu soruldu Gündem
Hakan Ural'ın "Osmanlı tokadıyla bir vuruşta boynunu kırmazsam Kur'an çarpsın" açıklaması üzerine kendisine askerlik sorusu soruldu
Karadeniz’de karayel tam fırtınada buradan başka sığınacak yer yok ki. Ah be buraya sığınsaydınız ya Gündem
Karadeniz’de karayel tam fırtınada buradan başka sığınacak yer yok ki. Ah be buraya sığınsaydınız ya
Erzurum'da ayılar tarafından yolu kesilen adamın keyifli anları Video
Erzurum'da ayılar tarafından yolu kesilen adamın keyifli anları
Şerafettin Tilki aylar önce yazmıştı. Gedson Fernandes ile Sacha Boey Türk Milli Takımı'na alınacak mı? Montella açıkladı Spor
Şerafettin Tilki aylar önce yazmıştı. Gedson Fernandes ile Sacha Boey Türk Milli Takımı'na alınacak mı? Montella açıkladı
Esenyurt'ta Jammer kullanarak hırsızlık yaptı Gündem
Esenyurt'ta Jammer kullanarak hırsızlık yaptı