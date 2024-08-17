Mastercard'da personel kıyımı

Mastercard'ın son yıllık raporuna göre, 2023 yılı sonu itibarıyla dünya çapında yaklaşık 33.400 kişi istihdam ediliyor ve bunların yaklaşık yüzde 67'si ABD dışındaki 80'den fazla ülkede bulunuyor.

Şirket sözcüsü Bloomberg'e yaptığı açıklamada "Yakın zamanda, büyümeyi hızlandırmak ve uzun vadeli fırsatlara yatırım yapılmasını sağlayacak kapasiteyi açığa çıkarmak için bölgeleri ve işletmeleri yeniden düzenleyerek organizasyonel değişiklikler duyurduk" dedi .

Sözcü, New York merkezli Purchase şirketinin değişiklikler yapılırken "kaynakları büyüme alanlarına yeniden yönlendireceğini" sözlerine ekledi.

İşten çıkarma bildirimlerinin büyük kısmının 30 Eylül 2024 tarihine kadar tamamlanması bekleniyor.

Mastercard hisseleri öğleden sonraki işlemlerde %0,2 yükseldi ve şirket yılbaşından bu yana kazancını %10,1'e çıkardı.