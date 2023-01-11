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Masterchef 2022 şampiyonu kim oldu? Masterchef Türkiye’yi kim kazandı?

Masterchef Türkiye 2022 büyük final heyecanı bu akşam yaşandı. Haftalardır Masterchef 2022 finali için yarışan yarışmacılardan Kıvanç ve Metin son imza tabağını yaparak Masterchef Türkiye 2022’nin kazananı belirledi. Peki, Masterchef 2022 şampiyonu kim oldu? Masterchef Türkiye’yi kim kazandı?

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 00:35
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Masterchef 2022 şampiyonu kim oldu? Masterchef Türkiye’yi kim kazandı?

Masterchef 2022 şampiyonu kim oldu? Masterchef Türkiye’yi kim kazandı?
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Masterchef Türkiye 2022 büyük final heyecanında Kıvanç ve Metin son ikiye kalarak Masterchef final için yarıştı. TV8 ekranlarında canlı yayınlanan finalde şefler Masterchef Türkiye 2022’nin şampiyonunu belirledi. Peki, Masterchef 2022 şampiyonu kim oldu? Masterchef Türkiye’yi kim kazandı?

Masterchef Türkiye 2022 aylardır TV8 ekranlarda yayınlanıyordu. Büyük finalin bu akşam yayınlandığı Masterchef Türkiye’de son ikiye finalist olarak Metin ve Kıvanç kaldı.

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın değerlendirdiği tabaklarda Metin ‘Şöhret’, Kıvanç ise ‘Ada’ ismini verdiği imza tabaklarla yarışmayı tamamladı.

Masterchef Türkiye 2022 sezonunun büyük finali canlı yayınlanırken son tabaklardan önce Kıva

nç ve Metin’in aralarında sadece 1 puan fark vardı: Metin 42, Kıvaç 41 puandaydı.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 KİM ŞAMPİYON OLDU?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya’nın canlı yayında değerlendirdiği tabaklar oylama yapıldıktan sonra Masterchef Türkiye 2022’nin şampiyonu belli oldu.

Masterchef Türkiye 2022’nin şampiyonu 70 puanla Metin oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONU NE KAZANDI?

Masterchef Türkiye 2022 sezonunun şampiyonu Masterchef Türkiye kupasının yanında lüks bir otomobil sahibi olacak.

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