Masterchef Türkiye All Star programı yarışmacılarından Ayaz 2019 yarışmacısı olarak şeflerin dikkatini çekmişti. Peki, MasterChef Alican kimdir? MasterChef All Star Alican Sabunsoy kaç yaşında nereli?

MasterChef All Star’ın bu hafta elenen yarışmacısı Alican Sabunsoy oldu. MasterChef sonrası Alican’ın hayatına dair ayrıntılar merak konusu oldu.

MASTERCHEF ALL STAR ALİCAN KİMDİR?

MasterChef Alican 1,87 boyunda ve Oğlak burcudur.

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana doğumlu. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti.

Mutfağa, Mersin Üniversitesi'nde tanıştığı bir şef aracılığıyla giren Alican Sabunsoy, okulunun ikinci senesinde çalışmaya başladığını ve mutfağın büyülü dünyasından etkilenerek içindeki mutfak sevgisiyle eğitimini yarıda bırakıp yoluna aşçı olarak devam ettiğini belirtiyor.

MasterChef Türkiye'de 2019 yılında yarışan Alican Sabunsoy hastalığıyla ilgili açıklama yapmıştı.

MasterChef Alican ‘’Pastayla alakam yoktur ama tatilde bolca çalışma fırsatı buldum. Talihsizlikler yaşadım burada. Çok rahatsızlandım, dile getirmek istemiyorum ama motivasyonumu etkiliyor. Kan hastalığım var. Kalıtsal bir hastalık zamansız atak geçirebiliyorum. Şiddetli ağrılarım oluyor. O da beni düşürüyor. Bahane değil. Yıllardır psikologlar mesleğin stresli bırak diyor. Doğduğumdan beri, bebekliğimden beri var bu rahatsızlığım. Ayakta kalmaya devam. 2019 finalinde de biraz rahatsızdım. Stres olunca direkt atak geçiriyorum.’’ şeklinde açıklamada bulunmuştu.

MasterChef Alican'ın herediter anjioödem hastalığını çocukluğundan beri yaşadığı biliniyor.