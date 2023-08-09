Masterchef Alican Sabunsoy'un sevgilisi bakın kim çıktı

MasterChef All Star'ın yedek kadrosundan ana kadroya giren Alican Sabunsoy, 2019 sezonunda yer almıştı. Sabunsoy, yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.
Büşra Zambak'in elenmesi sonrası Masterchef All-Star'a dahil olan Alican Sabunsoy'un özel hayatı merak konusu oldu.
Sabunsoy'un 2019 yılında, yarışma sırasında kalbini o sezonun şampiyonu Cemre Uyanık'a kaptırdığı iddia edilmişti. Sabunsoy'un kalbinin gerçek sahibi ortaya çıktı. Sabunsoy bir süredir Zeynep İpek'le aşk yaşıyor.
İŞTE MASTERCHEF ALİCAN'IN SEVGİLİSİ
Alican Sabunsoy'un sevgilisi Zeynep İpek önceki gün sevgilisini, Instagramı'nın hikaye bölümünde nazar boncuğuyla paylaştı.