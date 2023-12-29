MasterChef All Star 194. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’da son şef ceketini kim giyecek?

Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef All Star 194. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’da son şef ceketini kim giyecek?
MasterChef All Star’da finale çok az bir zaman kaldı. Şef ceketi yarışının devam ettiği MasterChef All Star’da bu akşam yayınlanacak yeni bölümde bir yarışmacı son şef ceketini giyecek. Peki, MasterChef All Star 194. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’da son şef ceketini kim giyecek?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da ceket yarışları devam ediyor. MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar önce yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalışacak sonrasında ise şef tabağı yapacak. Peki, MasterChef All Star 194. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’da son şef ceketini kim giyecek?

MasterChef All Star’ın ilk oyununda şefler yarışmacılara bu oyunda kullanmaları gerekecek pek çok malzeme verecek. Yarışmacılar nar, karides, esmer bulgur ve Mengen peyniri kullanarak yaratıcı tabaklar sunacak.

sdft.jpg

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde Maksut Aşkar konuk şef olarak yer alacak.

ilsi.jpg

Maksut Aşkar’ın hazırlayacağı ‘Kuzu Göbeği Mantarı’ tabağı yapılacak.

pool.jpg

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde şef ceketi almak için yarışan Kıvanç, Hasan ve Eren kaldı. Bu üç yarışmacı MasterChef All Star’da kalan son şef ceketini alabilmek için kıyasıya mücadele verecek. Günün en çok puan alan yarışmacı haftanın son şef ceketini giyecek.

qhdvjoew.jpg

MASTERCHEF ALL STAR’DA ŞEF CEKETİNİ KİM GİYDİ?

MasterChef All Star’ın ilk oyununda yarışmacılar mürekkep, chili biber, ceviz ve taze kişniş kullanarak yaratıcı şef tabakları çıkarmaya çalıştı.

İlk oyunda yarışmacıların puanlaması şöyleydi; Eren 19, Hasan 19, Sergen 23, Kıvanç 21 puan aldı.

ggcvg-001.jpg

MasterChef All Star’da gecenin puanlaması şöyleydi; Eren 42,5, Hasan 41, Sergen 50, Kıvanç 43,5 , şeklinde oldu.

gcdvh04xkaakcjq-001.jpg

Gecenin en yüksek puanını alarak ilk şef ceketini giymeye hak kazanan Sergen oldu. MasterChef Sergen iki oyunda da toplam 50 puan aldı.

Son Haberler
'Kız kardeşime sevgili arıyorum' diyerek kandırıyorlar. Dolandırıcıların son oyununa sakın kanmayın Yaşam
'Kız kardeşime sevgili arıyorum' diyerek kandırıyorlar. Dolandırıcıların son oyununa sakın kanmayın
Bayram Sertcan'ı öldürüp eşini ağır yaralayan sanığın istenen ceza belli oldu Gündem
Bayram Sertcan'ı öldürüp eşini ağır yaralayan sanığın istenen ceza belli oldu
Ali Koç Süper Kupa maçı öncesi konuştu: Çok kaygılıyız Spor
Ali Koç Süper Kupa maçı öncesi konuştu: Çok kaygılıyız
Aile hekimlerinden hayat kurtaran uyarı. Soğuk algınlığında sakın bunları yapmayın Sağlık
Aile hekimlerinden hayat kurtaran uyarı. Soğuk algınlığında sakın bunları yapmayın
CHP’nin Üsküdar adayı belli oldu. Yeniçağ açıklıyor Gündem
CHP’nin Üsküdar adayı belli oldu. Yeniçağ açıklıyor
Bakan açıkladı. Bir yılda 23 milyar liralık uyuşturcu ve kaçak eşya ele geçirildi Ekonomi
Bakan açıkladı. Bir yılda 23 milyar liralık uyuşturcu ve kaçak eşya ele geçirildi
İran 4 Mossad ajanını idam etti Dünya
İran 4 Mossad ajanını idam etti