MasterChef All Star eleme gecesi ne zaman? MasterChef All Star’a kim veda edecek?

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MasterChef All Star eleme gecesi ne zaman? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da eleme potasına giden tüm adaylar belirlendi. MasterChef’in yeni bölümünde eleme oyunu oynanacak ve en başarısız bir kişi MasterChef’teki hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef All Star 182. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?

MasterChef All Star’da haftanın son eleme adayı da belirlendi. Buna göre bu akşam gerçekleşecek yeni bölümde veda gecesi yaşanacak. Şeflerin verdiği yemeklerde en başarısız olan bir yarışmacı bu akşam MasterChef All Star’daki hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef All Star 182. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?

MASTERCHEF ALL STAR’A KİM VEDA EDECEK?

MasterChef All Star bu akşam 182. bölümüyle ekranlara geliyor. Haftanın eleme gecesinin yaşanacağı yeni bölümde eleme potasında Esra, Batuhan, Barbaros ve Dilara yer alıyor.

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Şefler eleme potasında kural değişikliğine gitmişti. Buna göre eleme gecesinde yarışmacıların tabakları puanlama sistemiyle değerlendirmeye alınacak. En düşük puanı alan MasterChef All Star’a veda edecek.

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Şefler eleme gecesinde ilk oyun için börülce ve bıldırcın ürünlerinin ön planda olduğu yaratıcı tabaklar çıkarmalarını isteyecek. Bu oyunda şefler tabaklarını puanlama sistemiyle değerlendirecek ve bir sonraki şef tabağı oyununa geçilecek.

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Bir sonraki eleme gecesi oyununda ise Danilo şefin hazırlayacağı bir tatlı yapmaları istenecek. Bu iki eleme oyununda en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef All Star’daki hayallerine veda edecek.

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MASTERCHEF ALL STAR ELEME POTASI ADAYLARI KİMLER?

MasterChef All Star'da haftanın eleme adayları:

Dilara,

Esra,

Barbaros,

Batuhan olarak belirlendi.

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