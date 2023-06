MasterChef All Star ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef 1. bölüm ne zaman?

MasterChef Türkiye bu sene All Star kadrosuyla yarışacak. MasterChef All Star’ın 1. Bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef 1. bölüm ne zaman? MasterChef All Star ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASTERCHEF ALL STAR İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef yarışma programı bu sene MasterChef All Star olarak TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Survivor’ın 13 Haziran Salı günü final yapmasından sonra MasterChef All Star ilk bölümü 14 Haziran Çarşamba günü ekranlara gelecek.

MASTERCHEF ALL STAR 1. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

MasterChef All Star programının ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Şeflerin ve yarışmacıların gösterildiği fragmanda ilk bölüme dair kesitler yer alıyor.