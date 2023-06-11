MasterChef All Star ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef 1. bölüm ne zaman?

Aralarında Somer Sivrioğlu, Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında başlayacak MasterChef All Star ilk bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, MasterChef 1. bölüm ne zaman? MasterChef All Star ilk bölüm fragmanı yayınlandı mı?