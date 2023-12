MasterChef All Star’da haftanın son eleme adayı da belirlendi. Buna göre bu akşam gerçekleşecek yeni bölümde veda gecesi yaşanacak. Şeflerin verdiği yemeklerde en başarısız olan bir yarışmacı bu akşam MasterChef All Star’daki hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme gecesi ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR’A KİM VEDA EDECEK?

MasterChef All Star bu akşam 189. bölümüyle ekranlara geliyor. Haftanın eleme gecesinin yaşanacağı yeni bölümde eleme potasında Esra, Batuhan, Eren ve Sergen yer alıyor.

Şefler eleme potasında kural değişikliğine gitmişti. Buna göre eleme gecesinde yarışmacıların tabakları puanlama sistemiyle değerlendirmeye alınacak. En düşük puanı alan MasterChef All Star’a veda edecek.

Şefler eleme gecesinde ilk oyun için muskat ve karnabahar ürünlerinin ön planda olduğu yaratıcı tabaklar çıkarmalarını isteyecek. Bu oyunda şefler tabaklarını puanlama sistemiyle değerlendirecek ve bir sonraki şef tabağı oyununa geçilecek.

Bir sonraki eleme gecesi oyununda ise Somer şefin hazırlayacağı ‘Baked Alaska’ yapmaları istenecek.

Bu iki eleme oyununda en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef All Star’daki hayallerine veda edecek.

MASTERCHEF ALL STAR ELEME POTASI ADAYLARI KİMLER?

MasterChef All Star'da haftanın eleme adayları:

Eren,

Esra,

Sergen ,

Batuhan olarak belirlendi.

MasterChef All Star'ın yeni bölümünde eleme potasındaki bir kişi yarışmaya veda ederken bu hafta yarışmanın takım oyunlarında son haftasıydı. Eleme gecesinden sonra MasterChef All Star'da yarışmacılar artık takım olarak değil bireysel olarak yarışacak.