MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme gecesi ne zaman?

Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme gecesi ne zaman?
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da eleme potasına giden tüm adaylar belirlendi. MasterChef’in yeni bölümünde eleme oyunu oynanacak ve en başarısız bir kişi MasterChef’teki hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme gecesi ne zaman?

MasterChef All Star’da haftanın son eleme adayı da belirlendi. Buna göre bu akşam gerçekleşecek yeni bölümde veda gecesi yaşanacak. Şeflerin verdiği yemeklerde en başarısız olan bir yarışmacı bu akşam MasterChef All Star’daki hayallerine veda edecek. Peki, MasterChef All Star’a kim veda edecek? MasterChef All Star eleme gecesi ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR’A KİM VEDA EDECEK?

MasterChef All Star bu akşam 189. bölümüyle ekranlara geliyor. Haftanın eleme gecesinin yaşanacağı yeni bölümde eleme potasında Esra, Batuhan, Eren ve Sergen yer alıyor.

dfcvgh.jpg

Şefler eleme potasında kural değişikliğine gitmişti. Buna göre eleme gecesinde yarışmacıların tabakları puanlama sistemiyle değerlendirmeye alınacak. En düşük puanı alan MasterChef All Star’a veda edecek.

vbnj.jpg

Şefler eleme gecesinde ilk oyun için muskat ve karnabahar ürünlerinin ön planda olduğu yaratıcı tabaklar çıkarmalarını isteyecek. Bu oyunda şefler tabaklarını puanlama sistemiyle değerlendirecek ve bir sonraki şef tabağı oyununa geçilecek.

ddfrhj.jpg

Bir sonraki eleme gecesi oyununda ise Somer şefin hazırlayacağı ‘Baked Alaska’ yapmaları istenecek.

fr.jpg

Bu iki eleme oyununda en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef All Star’daki hayallerine veda edecek.

cgbhnnmo.jpg

MASTERCHEF ALL STAR ELEME POTASI ADAYLARI KİMLER?

MasterChef All Star'da haftanın eleme adayları:

Eren,

Esra,

Sergen ,

Batuhan olarak belirlendi.

MasterChef All Star'ın yeni bölümünde eleme potasındaki bir kişi yarışmaya veda ederken bu hafta yarışmanın takım oyunlarında son haftasıydı. Eleme gecesinden sonra MasterChef All Star'da yarışmacılar artık takım olarak değil bireysel olarak yarışacak.

Son Haberler
Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek Gündem
Azerbaycan'dan Türkiye'ye destek
Ahtapotlar kara haberi verdi. Dünya adım adım felakete sürükleniyor Dünya
Ahtapotlar kara haberi verdi. Dünya adım adım felakete sürükleniyor
Bakanlık Kızıl Goncalar dizisinin mekan izinlerini iptal etti. Tarikatçıların gerçek yüzünü gösterince hedef olmuştu Gündem
Bakanlık Kızıl Goncalar dizisinin mekan izinlerini iptal etti. Tarikatçıların gerçek yüzünü gösterince hedef olmuştu
İşte çocukları görgülü yetiştirmenin yolları Sağlık
İşte çocukları görgülü yetiştirmenin yolları
Atilla Taş’ın tutuklanmasına neden olan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Meğer polise saldıran eşini tutmaya çalışmış Gündem
Atilla Taş’ın tutuklanmasına neden olan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Meğer polise saldıran eşini tutmaya çalışmış
Hasta yakınları doktoru darp etti. Doktorun yüzü kanlar içinde kaldı Gündem
Hasta yakınları doktoru darp etti. Doktorun yüzü kanlar içinde kaldı
Yabancı şirket gözünü Türkiye'nin bu ilçesine dikti. Taşından toprağından altın fışkırıyor Ekonomi
Yabancı şirket gözünü Türkiye'nin bu ilçesine dikti. Taşından toprağından altın fışkırıyor