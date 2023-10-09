MasterChef All Star'a veda eden isim belli oldu

MasterChef'te bir isim daha son defa mutfağa girdi. Geride bıraktığımız haftada yedi yarışmacı gitme adayı olarak potaya girmişti. Yedi isim, pazar akşamı iki aşamalı eleme oyunlarına katıldı. İlk turda üç isim veda etmekten son anda kurtularak balkona çıktı. İkinci aşamada da dört isimden biri All Star'ı geride bıraktı.

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ?

TV8 ekranlarında mavi ve kırmızı takımın mücadelesi geride kaldı ve potaya girmiş olan yedi yarışmacının ''Tamam mı, devam mı?'' rekabeti ekrana geldi. Potada yer alan eleme adayları şöyle: Eda, Alican, Tanya, Hasan, Cemre, Kerem ve Ayaz.

Şefler eleme gecesinin ilk aşamasında 45 dakikada kirli kalamar ve isot reçelinden (isot salçası) yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi.

Tabakların değerlendirilmesi ardından potadan birinci olarak Hasan çıktı. İkinci Cemre, üçüncü de Kerem oldu.

Eda, Alican, Ayaz ve Tanya ikinci tura çıktı. Bu etapta Mehmet Şef'in imza tabağı olan ''Arı''yı yapmaları istendi.

Eda ile Ayaz, ballarının olmadığını belirtti. İki yarışmacı da şeflere eksik tabak sundu.

Mehmet Şef'in tabağını en iyi yapan Tanya, ikinci aşamada potadan çıkan ilk isim, Alican ise ikinci isim oldu.

Ayaz ile Eda son ikiye kaldı. 18. haftada veda eden isim Eda oldu.

