MasterChef All Star'da kavga çıktı!

MasterChef All Star yarışmacılarından Barbaros ve Barış arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. İki yarışmacı birbirinin üzerine yürüyünce araya diğer yarışmacılar ve jüri üyeleri girdi.

MasterChef All Star'da kavga çıktı!

MasterChef All Star yarışmacılarından Barbaros ve Barış arasında yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü. İki yarışmacı birbirinin üzerine yürüyünce araya diğer yarışmacılar ve jüri üyeleri girdi.

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