MasterChef All Star’da kim elendi? 5 Kasım MasterChef All Star’dan kim gitti?

MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi yaşandı. MasterChef All Star’da kalabilmek için kıyasıya mücadele veren yarışmacılar şeflerin verdiği malzemelerle yaratıcı tabaklar çıkarmaya çalıştı. Buna göre ilk turda tabakları geçmeyen yarışmacılar ikinci tura kalarak şef yemeğini yaptı. Peki, MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden yarışmacı kim?

MASTERCHEF ALL STAR ELEME POTASI

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde eleme potasındaki isimler dün akşam MasterChef All Star’ın yayınlanacak yeni bölümde yarıştı.

MasterChef All Star'da eleme potasına kalan isimler Tolga, Dilara, Barış, Alican, Cemre, Batuhan, Esra oldu.

Şefler yarışmacılardan ilk turda nar ve Brüksel lahanasını kullanarak yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi ve en başarılı tabağı çıkaran üç kişi eleme potasından çıkarak MasterChef’e devam etti.

Son dörde kalan isim ise Batuhan, Esra, Barış ve Tolga oldu.

İkinci turda yarışan yarışmacılardan Danilo şefin tabağı olan Tournedos Rossini yapmaları istendi. Buna göre en başarısız isim MasterChef All Star’daki hayallerine veda etti.

MASTERCHEF ALL STAR'DA KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. Buna göre son dörde kalan yarışmacılar Batuhan, Tolga, Barış ve Esra ‘Tournedos Rossini’ tabağını yaptı.

Batuhan ve Tolga, Danilo şefin tabağına en yakın isimler olarak MasterChef’te bir sonraki haftaya geçti. Buna göre MasterChef’te eleme gecesinde son ikiye kalan isimler Barış ve Esra oldu.

MasterChef All Star Türkiye'ye veda eden isim Barış oldu.