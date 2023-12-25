MasterChef All Star’da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. MasterChef All Star’da kalabilmek için mücadele veren yarışmacılar şeflerin verdiği malzemelerle en iyi tabaklarını çıkarıp yarışmada kalabilmek için mücadele verdi. Peki, MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef All Star’dan kim gitti?

Şefler eleme potasında kural değişikliğine gitmişti. Buna göre eleme gecesinde yarışmacıların tabakları puanlama sistemiyle değerlendirmeye alındı. En düşük puanı alan MasterChef All Star’a veda etti.

MASTERCHEF ELEME POTASI

MasterChef All Star'da haftanın eleme adayları:

Eren,

Esra,

Sergen ,

Batuhan olarak belirlendi.

MasterChef All Star'ın yeni bölümünde eleme potasındaki bir kişi yarışmaya veda ederken bu hafta yarışmanın takım oyunlarında son haftasıydı. Eleme gecesinden sonra MasterChef All Star'da yarışmacılar artık takım olarak değil bireysel olarak yarışacak.

MasterChef All Star’da bireysel olarak yarışacak yarışmacılar için her gün bir şef ceketi verilecek. Yarışmacılar isimlerinin yazılı şef ceketini alabilmek için kıyasıya mücadele verecek.

Şefler eleme gecesinde ilk oyun için muskat ve karnabahar ürünlerinin ön planda olduğu yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istedi. Bu oyunda şefler tabaklarını puanlama sistemiyle değerlendirdi ve bir sonraki şef tabağı oyununa geçildi.

Bir sonraki eleme gecesi oyununda ise Somer şefin hazırlayacağı ‘Baked Alaska’ yapmaları istendi.

Bu iki eleme oyununda en düşük puanı alan yarışmacı MasterChef All Star’daki hayallerine veda etti.

MASTERCHEF ALL STAR’DAN KİM ELENDİ?

MasterChef All Star'da dün akşam eleme gecesi gerçekleşti. Buna göre eleme potasındaki yarışmacılar Esra, Eren, Sergen ve Batuhan puanlama sistemiyle iki turda yarıştı.

Puanlama sistemine göre ilk turda Batuhan 19,5 , Esra 17,5 , Eren 20, Sergen 19 puan aldı.

MasterChef All Star son eleme potası oyununda Esra 36,5 , Eren 37, Sergen 43, Batuhan 34,5 puan aldı.

MasterChef All Star Türkiye’de gecenin en düşük puanını alarak yarışmaya veda eden isim Batuhan oldu.