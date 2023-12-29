MasterChef All Star’da şef ceketini kim aldı? MasterChef All Star final ne zaman?

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MasterChef All Star’da şef ceketini kim aldı? MasterChef All Star final ne zaman?
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam bir yarışmacı daha MasterChef ceketini giydi. Peki, MasterChef All Star’da şef ceketini kim aldı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar artık şef ceketi giyebilmek için mücadele veriyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde bir yarışmacı daha MasterChef All Star’da şef ceketini giymeye hak kazanacak. Peki, MasterChef All Star’da şef ceketini kim aldı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR ŞEF CEKETİNİ KİM ALDI?

MasterChef All Star’ın dün yayınlanan yeni bölümünde şef Mevlüt Özkaya konuk oldu. Yarışmacılar Mevlüt Kaya’nın hazırlayacağı yemeğe yakın tabaklar çıkarmaya çalıştı ve puanlama sistemiyle bir kişi şef yarışmanın ikinci ceketini almaya hak kazandı.

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MasterChef All Star’da konuk şef Mevlüt Özkaya yarışmacılar için ‘Palamut’ tabağını yaptı.

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Gecenin en yüksek puanını alarak ilk şef ceketini giymeye hak kazanan Sergen oldu. MasterChef Sergen iki oyunda da toplam 50 puan aldı.

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MasterChef All Star’da gecenin puanlaması şöyleydi; Eren 42,5, Hasan 41, Sergen 50, Kıvanç 43,5 , şeklinde oldu.

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MasterChef All Star’ın ilk oyununda yarışmacılar mürekkep, chili biber, ceviz ve taze kişniş kullanarak yaratıcı şef tabakları çıkarmaya çalıştı.

İlk oyunda yarışmacıların puanlaması şöyleydi; Eren 19, Hasan 19, Sergen 23, Kıvanç 21 puan aldı.

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Bu oyunda alınan puan ile bir sonraki turda konuk şef Mevlüt Özkaya'nın hazırlamış olduğu tabak yapıldı.

MasterChef All Star'da finale çok az bir zaman kala şef ceketi alacak bir yarışmacı kaldı. Geriye yarışmacılardan Kıvanç, Hasan ve Eren kalan son ceket için yarışacak.

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