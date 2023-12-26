MasterChef All Star’da şef ceketini kim aldı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

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MasterChef All Star’da şef ceketini kim aldı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam ilk bireysellik oyunu oynandı ve bir yarışmacı MasterChef ceketini giydi. Peki, MasterChef All Star’da şef ceketini kim aldı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar artık şef ceketi giyebilmek için mücadele veriyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde bir yarışmacı daha MasterChef All Star’da şef ceketini giymeye hak kazanacak. Peki, MasterChef All Star’da şef ceketini kim aldı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR ŞEF CEKETİNİ KİM ALDI?

MasterChef All Star’ın dün yayınlanan yeni bölümünde Türkiye’nin ilk Japon mutfağı Michelin yıldızı alan Yoshızumı Nagaya konuk oldu. Yarışmacılar Japon şefin hazırlayacağı yemeğe yakın tabaklar çıkarmaya çalıştı ve puanlama sistemiyle bir kişi şef ceketini almaya hak kazandı.

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Gecenin en yüksek puanını alarak ilk şef ceketini giymeye hak kazandı Tahsin oldu. MasterChef Tahsin iki oyunda da toplam 50 puan aldı.

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MasterChef All Star’da gecenin puanlama Eren 47, Hasan 45, Barbaros 42,5 , Sergen 45, Kıvanç 38,5 , Esra 33 şeklinde oldu.

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MasterChef All Star’ın ilk oyununda yarışmacılar zeytin ve zencefili kullanarak yaratıcı şef tabakları çıkarmaya çalışacak. Bu oyundaki puan ile bir sonraki turda konuk şef tabağı yapacak.

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MasterChef All Star’ın yeni bölümünde Ahmet Dede konuk şef olarak yer alacak. Ahmet Dede’nin hazırlayacağı ‘Karadut Zeytinyağı Badem Kaymak’ tabağı yapılacak.

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Günün en çok puan alan yarışmacı haftanın ikinci şef ceketini giyecek.

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