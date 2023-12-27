MasterChef All Star’da şef ceketini kim aldı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef All Star’da şef ceketini kim aldı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüri olduğu TV8’de ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da dün akşam bir yarışmacı daha MasterChef ceketini giydi. Peki, MasterChef All Star’da şef ceketini kim aldı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MasterChef All Star’da yarışmacılar artık şef ceketi giyebilmek için mücadele veriyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde bir yarışmacı daha MasterChef All Star’da şef ceketini giymeye hak kazanacak. Peki, MasterChef All Star’da şef ceketini kim aldı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR ŞEF CEKETİNİ KİM ALDI?

MasterChef All Star’ın dün yayınlanan yeni bölümünde şef Ahmet Dede konuk oldu. Yarışmacılar Ahmet Dede’nin hazırlayacağı yemeğe yakın tabaklar çıkarmaya çalıştı ve puanlama sistemiyle bir kişi şef yarışmanın ikinci ceketini almaya hak kazandı.

gctpinfw0aapywn.jpg

Gecenin en yüksek puanını alarak ilk şef ceketini giymeye hak kazandı Barbaros oldu. MasterChef Barbaros iki oyunda da toplam 46,5 puan aldı.

gctcgibwoaazgfl.jpg

MasterChef All Star’da gecenin puanlaması şöyleydi; Eren 37,5, Hasan 45, Barbaros 46,5 , Sergen 40, Kıvanç 45,5 , Esra 39,5 şeklinde oldu.

vjhn.jpg

MasterChef All Star’ın ilk oyununda yarışmacılar zeytin ve zencefili kullanarak yaratıcı şef tabakları çıkarmaya çalıştı. Bu oyunda alınan puan ile bir sonraki turda konuk şef Ahmet Dede’nin hazırlamış olduğu tabak yapıldı.

dhudjj.jpg

Ahmet Dede yarışmacılar için ‘Karadut Zeytinyağı Badem Kaymak’ tabağını yaptı.

cdvbn.jpg

MASTERCHEF ALL STAR YENİ BÖLÜM

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde Osman Sezener konuk şef olarak yer alacak. Osman Sezener’in hazırlayacağı Ördek Kebabı tabağı yapılacak.

rtytr.jpg

MasterChef All Star’ın ilk oyununda ise şefler yarışmacılara bu oyunda kullanmaları gerekecek üç malzeme verecek. Yarışmacılar greyfurt, siyah pirinç ve ançüez kullanarak yaratıcı tabaklar sunacak.

vghyuj.jpg

Günün en çok puan alan yarışmacı haftanın üçüncü şef ceketini giyecek.

Son Haberler
Kamburluğu önleyen besinler ortaya çıktı Sağlık
Kamburluğu önleyen besinler ortaya çıktı
Yüzde 43'ü 2024'te çöküş bekliyor. Kripto parada şok nasıl yaşanacak? Araştırma sonucu açıklandı. Ekonomi
Yüzde 43'ü 2024'te çöküş bekliyor. Kripto parada şok nasıl yaşanacak? Araştırma sonucu açıklandı.
Robotlar ilk kanı döktü. Tesla fabrikasında robot işçiye saldırdı Dünya
Robotlar ilk kanı döktü. Tesla fabrikasında robot işçiye saldırdı
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer 'dikkat' diyerek açıkladı 'O tarihte piyasalarda büyük tufan kopacak' Ekonomi
Ünlü ekonomist Selçuk Geçer 'dikkat' diyerek açıkladı 'O tarihte piyasalarda büyük tufan kopacak'
Murat Ülker Seçil Erzan'a para kaptıranlara ne yapılması gerektiğini açıkladı. Toygun Atilla şahit oldu Spor
Murat Ülker Seçil Erzan'a para kaptıranlara ne yapılması gerektiğini açıkladı. Toygun Atilla şahit oldu
Milli Emlak'tan İstanbul ve Ankara’da 37 bin TL'ye tapu fırsatı Ekonomi
Milli Emlak'tan İstanbul ve Ankara’da 37 bin TL'ye tapu fırsatı