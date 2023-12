MasterChef All Star’da yarışmacılar artık şef ceketi giyebilmek için mücadele veriyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde bir yarışmacı daha MasterChef All Star’da şef ceketini giymeye hak kazanacak. Peki, MasterChef All Star’da şef ceketini kim aldı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?

MASTERCHEF ALL STAR ŞEF CEKETİNİ KİM ALDI?

MasterChef All Star’ın dün yayınlanan yeni bölümünde şef Ahmet Dede konuk oldu. Yarışmacılar Ahmet Dede’nin hazırlayacağı yemeğe yakın tabaklar çıkarmaya çalıştı ve puanlama sistemiyle bir kişi şef yarışmanın ikinci ceketini almaya hak kazandı.

Gecenin en yüksek puanını alarak ilk şef ceketini giymeye hak kazandı Barbaros oldu. MasterChef Barbaros iki oyunda da toplam 46,5 puan aldı.

MasterChef All Star’da gecenin puanlaması şöyleydi; Eren 37,5, Hasan 45, Barbaros 46,5 , Sergen 40, Kıvanç 45,5 , Esra 39,5 şeklinde oldu.

MasterChef All Star’ın ilk oyununda yarışmacılar zeytin ve zencefili kullanarak yaratıcı şef tabakları çıkarmaya çalıştı. Bu oyunda alınan puan ile bir sonraki turda konuk şef Ahmet Dede’nin hazırlamış olduğu tabak yapıldı.

Ahmet Dede yarışmacılar için ‘Karadut Zeytinyağı Badem Kaymak’ tabağını yaptı.

MASTERCHEF ALL STAR YENİ BÖLÜM

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde Osman Sezener konuk şef olarak yer alacak. Osman Sezener’in hazırlayacağı Ördek Kebabı tabağı yapılacak.

MasterChef All Star’ın ilk oyununda ise şefler yarışmacılara bu oyunda kullanmaları gerekecek üç malzeme verecek. Yarışmacılar greyfurt, siyah pirinç ve ançüez kullanarak yaratıcı tabaklar sunacak.

Günün en çok puan alan yarışmacı haftanın üçüncü şef ceketini giyecek.