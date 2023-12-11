Masterchef All Star'da sürpriz veda. 'Ben Saksı Değilim' tatlısı başını yaktı

MasterChef’te elenen isim dün akşam belli oldu. Finale doğru adım adım yaklaşılan MasterChef’te dün akşam Esra, Cemre, Kıvanç ve Dilara elenmemek için kozlarını paylaştı.

10 ARALIK MASTERCHEF’TE BU HAFTA KİM ELENDİ?

MasterChef’te bu hafta yine heyecan dolu bir eleme gecesi yaşandı. Yarışmanın 10 Aralık Pazar akşamı yayınlanan 175. bölümünde eleme oyunu oynandı. Hafta içi oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında potaya gönderilen 4 isim Esra, Cemre, Kıvanç ve Dilara olmuştu. Yarışmacılar eleme gecesinde şeflerin kendilerinden istedikleri tabağı kusursuz şekilde yapmanın yollarını aradı.

Eleme oyununun ilk turunda şefler dört yarışmacının yaptığı yemekleri puanladı. Yapılan puanlama sonucunda Kıvanç 19, Dilara 18, Esra 14 ve Cemre 14 puan topladı. Daha sonra gecenin ikinci oyununa geçildi.

İkinci turda Somer Şef, yarışmacılardan "Ben Saksı Değilim" tatlısını yapmasını istedi. Yarışmacılar bu zorlu tatlıyı hakkıyla yapabilmek için büyük çaba gösterdi.

Oyun sonunda yapılan değerlendirmenin ardından Masterchef All Star'a veda eden isim yarışma tarihinin ilk kadın şampiyonu olan Cemre oldu.

CEMRE ELENDİKTEN SONRA ŞÖYLE KONUŞTU:

Bence üzülmeyelim. Sonuçta her son bir başlangıçtır. Daha güzel başlangıçlar olur. Sağlık sebebiyle biraz sıkıntı yaşadığım için gittiğime çok üzülüyorum. Sırtımda büyük bir sıkıntı oldu, nasıl ayakta duruyorum ben bile bilmiyorum. Burada olduğum için gerçekten mutluydum. 10. olarak gidiyorum. Sağlık sebebiyle tam performans gösteremediğim için mutsuzum. Beni sevenler üzülmesinler, gerçekten savaştım.