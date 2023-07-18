Masterchef Büşra Zambak doğum gününu kutlarken sürpriz teklif aldı

MasterChef All Star yarışmacısı Büşra Zambak, müzisyen sevgilisiyle evlenme teklifi aldı. Büşra'nın evlilik teklifini kabul ettiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Masterchef Büşra Zambak doğum gününu kutlarken sürpriz teklif aldı

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

MasterChef All Star'ın iddialı yarışmacılarından Büşra Zambak, bir süredir birlikte olduğu müzisyen sevgilisinden evlilik teklifi aldı.

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O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Zambak, "Bana hiçbir zaman sevgini ve saygını yitirmediğin için her şeye evet" ifadelerini kullandı.

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MasterChef'te tanıştığı arkadaşları ve sevgilisiyle doğum gününü kutlayan Büşra, beklemediği bir anda sürpriz evlilik teklifi aldı.

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Sevgilisinin teklifi karşısında şaşkına dönen Büşra, teklifi kabul etti. O anları Instagram hesabından paylaşan yarışmacı, "Bu mutlu, özel anı benimle paylaşan tüm arkadaşlarıma teşekkür ederim iyi ki varsınız. Bu özel anı bana yaşattığın için, hiçbir zaman sevgini, ilgini, saygını eksik etmediğin için, bana karşı hep nazik olduğun için her şeye evet" ifadelerini kullandı.

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MASTERCHEF YARIŞMACILARI YALNIZ BIRAKMADI

Büşra'yı anlamlı gününde MasterChef yarışmacılarından Kıvanç, Çağatay, Tolga ve Berker de yalnız bırakmadı. Teklifin ardından takipçilerinden gelen tebrik mesajlarına cevap veren Büşra, "Herkese çok teşekkür ederim. Yetişemiyorum belki mesajlarınıza, paylaşımlarınıza ama ben çok mutluyum ve çok şanslıyım, iyi ki varsınız iyi ki varım bu dünyada" ifadelerini kullandı. Daha sonra yüzüğünü göstererek sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Büşra Zambak, "Artık pozlarım böyle" dedi.

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