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  • Somer Sivrioğlu deprem bölgesine gidememe sebebini açıkladı. MasterChef ekibi ilk gün yola çıkmıştı

Somer Sivrioğlu deprem bölgesine gidememe sebebini açıkladı. MasterChef ekibi ilk gün yola çıkmıştı

MasterChef Türkiye ekibi, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve eski yarışmacılarla birlikte afet bölgesinde yaklaşık 60 bin kişiye yemek dağıtımı yapmaya başladı. Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada neden deprem bölgesine gidemediğini anlattı.

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 15:55
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MasterChef ekibi mutfak kurmuştu! Somer Sivrioğlu deprem bölgesine gidememe sebebini açıkladı

Somer Sivrioğlu deprem bölgesine gidememe sebebini açıkladı. MasterChef ekibi ilk gün yola çıkmıştı
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MasterChef Türkiye'nin ünlü şefleri Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte Gaziantep Nizip'e gitmeyen Somer Sivrioğlu, afet bölgesinde olamama sebebini açıkladı.

''İŞLERİMİN BAŞINDA OLMAM GEREKİYOR''

Somer Sivrioğlu, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda ''Orada MasterChef Türkiye ekibi ve tüm şef kardeşlerimle birlikte olmayı isterdim ama Sydney'de ailemin ve işlerimin başında olmam gerekiyor. Ama buradan da elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.

SYDNEY'DE DEPREM İÇİN SATIŞ YAPACAK

Ahbap ve AFAD'a yardım bağışladığını söyleyen Somer Sivrioğlu, Sydney'deki Türk toptancılardan gelen hediyeleri paketleyip satışa sunacağını ve gelirini sistemli bir şekilde deprem bölgesine aktaracağını anlattı.

Hafta başında Gaziantep'te yemek yardımı yapan MasterChef ekibi, dün Malatya'ya ulaştı. Danilo Zanna, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda İnönü Üniversitesi'nin mutfağını kullandıklarını ve 40 bin kişiye yemek çıkartacaklarını söyledi.
 

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