Masterchef eleme adayı kim oldu?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Masterchef eleme adayı kim oldu?

Masterchef'in yayınlanan son bölümünde nefesler tutuldu. Dokunulmazlık oyunu için kıyasıya rekabeti kazanan takım belli oldu.

MasterChef Türkiye’nin 10 Aralık 2024 tarihli bölümü, izleyicilere büyük bir heyecan yaşattı.

Yarışmacılar, dokunulmazlık oyununda birbirlerine karşı kıyasıya mücadele etti. Süt, beyaz peynir, yoğurt ve tereyağı gibi temel malzemelerle hazırlanan yemeklerde, takımların yetenekleri ve lezzet anlayışları ön plana çıktı.

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Salı akşamı yayınlanan bölümde yarışmacılar, tatlı ve tuzlu lezzetler hazırlayarak şeflere sundular. Yemeklerin lezzeti, görselliği ve sunumu yarışmacıların başarısını belirledi.

Büyük heyecana sahne olan dokunulmazlık oyununda kazanan takım Kırmızı Takım oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununda ise kazanan gelen isim Onur oldu.

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Bireysel dokunulmazlık oyununun ardından yapılan oylama sonucunda, 10 Aralık bölümünde eleme adayı olarak Erim seçildi.

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