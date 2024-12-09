Masterchef'te iddialı isim veda etti! Stüdyoda duygu dolu anlar

Eleme potasına kalan Emre, Şirin, Beyza, Kerem bu hafta şeflerin verdiği 4'lü tabağı 45 dakika içinde yapmaya çalıştı.

Dört isim arasında Beyza ve Kerem'in tabakları daha iyi bulundu. Şirin ve Emre ise şeflerin kararı açıklaması için öne çıktı.

Masterchef'te Şirin 11. haftaya kalmaya hak kazanan yarışmacı olurken, yarışmanın iddialı ismi Emre ise elendi.

Verilen 4 tabaktan 3'ü yaparak büyük risk alan Şirin, tabaklarının çok iyi olması nedeni ile Emre'yi geride bıraktı. Şirin ilk 8'e giren isim oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Masterchef jüri üyelerinin kişiliğine ve yeteneklerine övgüler yağdırdığı Emre sonuç açıklandığında gözyalarını tutamadı. Emre Masterchef'den 9. olarak ayrıldı.