Masterchef'te iddialı isim veda etti! Stüdyoda duygu dolu anlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Masterchef'te iddialı isim veda etti! Stüdyoda duygu dolu anlar

Çok izlenen yemek yarışma programı Masterchef'in 10. haftasında kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu.

Eleme potasına kalan Emre, Şirin, Beyza, Kerem bu hafta şeflerin verdiği 4'lü tabağı 45 dakika içinde yapmaya çalıştı.

Dört isim arasında Beyza ve Kerem'in tabakları daha iyi bulundu. Şirin ve Emre ise şeflerin kararı açıklaması için öne çıktı.

Masterchef'te Şirin 11. haftaya kalmaya hak kazanan yarışmacı olurken, yarışmanın iddialı ismi Emre ise elendi.

Verilen 4 tabaktan 3'ü yaparak büyük risk alan Şirin, tabaklarının çok iyi olması nedeni ile Emre'yi geride bıraktı. Şirin ilk 8'e giren isim oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

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Masterchef jüri üyelerinin kişiliğine ve yeteneklerine övgüler yağdırdığı Emre sonuç açıklandığında gözyalarını tutamadı. Emre Masterchef'den 9. olarak ayrıldı.

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