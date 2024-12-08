MasterChef eleme adayı kim oldu? Potaya hangi yarışmacı gitti?

Bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunlarının ardından Şirin, Beyza ve Emre eleme potasına gitmişti. 7 Aralık MasterChef'te eleme potasına hangi yarışmacının katılacağına çevrildi.

EDA VE ONUR EN İYİ TABAKLARI HAZIRLADI

Hafta boyunca yapılan yarışmaların ardından Şirin, Beyza ve Emre eleme potasına girdi. Yarışmanın ilk etabında Eda ve Onur, en iyi tabakları hazırlayarak ilk 8'e girmeyi başardı.

ELEME POTASINA HANGİ YARIŞMACI GİTTİ?

İkinci etapta ise, Mehmet, Danilo ve Somer Şef, yarışmacılardan sıfır atık konseptine uygun olarak arta kalan ürünlerden bir tabak yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmesinin ardından Alper ve Erim son ikiye kaldı ve haftanın 4. eleme adayı Erim oldu.

Mehmet Yalçınkaya, Erim’in tabağı için “Şef sosu böyle olamaz. Emek az, en fazla 25-30 dakikalık bir tabak. Şeker bizi çok rahatsız etti. Alışkın olmadığımız bir Erim tabağı” ifadelerini kullandı.