MasterChef Emir'den tepki çeken video! 'Ne gerek var böyle şeylere'

Masterchef Türkiye ile tanınan Emir Elidemir sosyal medya içerikleri ile tarifler vermeye devam ediyor.

Yaptığı tariflerle beğeni toplayan Emir, videolarını paylaşırken ise farklı içerikler deniyor. Son olarak bir salatalıktan oluşan salata tarifi veren isim küçük bir çocuğa araba çarpar gibi yaptığı montajla büyük eleştiri aldı.

Yemek tarifi ile hiç ilgisi olmayan kaza sahnesi sonrasında küçük çocuğun kendisine tokat attığı şekilde de bir sahne paylaştı.

Emir'e gelen yorumlarda "araba çarpması çocuğa hoş olmamış, Ne gerek var böyle şeylere... Hoş bir görüntü değil çocuğa araba çarpmasi.. Bence kaldır bu videoyu" gibi yorumlar geldi.