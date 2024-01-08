MasterChef Esra kimdir? MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli kaç yaşında nereli?

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MasterChef Esra kimdir? MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star ana kadrosunda yarışarak finalist olan Esra Tokelli MasterChef All Star 2023 sezonu şampiyonu olarak kupayı kaldırdı. MasterChef Esra’ya dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, MasterChef Esra kimdir? MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli kaç yaşında nereli?

Esra Tokelli MasterChef Türkiye’nin 2020 sezonunda yarıştı. MasterChef All Star 2023 sezonuna katılan Esra aylarca süren yarışın ardından büyük finalde MasterChef All Star şampiyonu oldu. Peki, MasterChef Esra kimdir? MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli kaç yaşında nereli?

ESRA TOKELLİ KİMDİR?

MasterChef Esra daha önce de MasterChef Türkiye’nin 2020 sezonu yarışmacılarındandı. MasterChef All Star’ın 2023 sezonuna katılan Esra Tokelli’nin yarışmada lakabı ‘hamur kadın’ oldu.

Esra Tokelli İstanbul doğumludur.

Esra Tokelli daha önce de Seda Sayan’ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasına da katılarak ve birinci olmuştur.

MasterChef Esra yemek yapmayı sevdiğini ve bu yüzden de vaktinin çoğunu mutfakta geçirdiğini belirtmiştir.

Esra Tokelli sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

MASTERCHEF ALL STAR ŞAMPİYONU ESRA TOKELLİ

MasterChef All Star finalinde finalistler Esra Tokelli ve Tahsin Küçük yarıştı. TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star’da finale kalan Esra Tokelli son imza tabağını da canlı yayında yaptı ve şeflerin beğenisine sundu.

Şeflerin puanlaması sonucunda 69,5 puan alarak MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli oldu.

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