MasterChef Esra Tokelli sonunda makyajsız halini paylaştı

MasterChef’in dikkat çeken isimlerinden Esra Tokelli sık sık ağır makyajıyla sosyal medyada çok konuşuluyor. MasterChef Esra gelen yorumlardan sıkılınca makyajsız halini paylaştı.

MasterChef Esra Tokelli sonunda makyajsız halini paylaştı

Ünlü şefler Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliği yaptığı MasterChef Türkiye yarışmasının öne çıkan isimlerinden biri de Esra Tokelli.

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İlk günden beri hem başarılı yemekleri hem de makyajıyla gündeme gelen Esra ağır makyajı sebebiyle de sık sık eleştiri alıyordu.

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MasterChef Esra son olarak bu yorumlardan sıkılıp makyajsız halini paylaştı. "Pek çok olumlu- olumsuz mesaj alıyorum. Zaman ayırıp, yazdığınız için her biri çok değerli" diyen yarışmacı şunları söyledi.

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"MAKYAJ YAPMAYI SEVİYORUM"

"Ben hiçbir zaman kendimi dört dörtlük muhafazakar biri olarak lanse etmedim. Her fırsatta böyle olmadığımı da söyledim. Çalışan bir kadın olarak bakımlı ve daima iyi görünmem gerektiğine inanıyorum. Ayrıca bakımlı olmayı ve makyaj yapmayı seviyorum.

İşin özü ben kendimi böyle seviyorum. Sizlerin de yorumu önemli elbette ama ben buyum. Kendime ve izleyenlere, takip eden siz sevgili dostlarıma iyi görünmek istiyorum hepsi bu.

Makyajsız ve makyajlı olarak paylaşayım istedim. Kirpiklerim dışında orijinal Esra ve makyajlı Esra karşınızda. Eleştiriye açığım ama hakarete değil. Kadınlar, güzel kadınlar bari siz yapmayın."

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