Masterchef’te dün akşam Gamze ve Fatma Nur’un tartışması ekranlara geldi. Masterchef’te eleme tabakları yapıldığı sırada Fatma Nur’un Gamze’yle atışması üzerine Gamze Masterchef stüdyosunu terk ederek ağladı. Peki, Masterchef Fatma Nur ve Gamze neden tartıştı? Masterchef bu hafta ne oldu?

Masterchef’te bu akşam eleme gecesi var. Eleme kurallarının değişmesiyle yarışmacılar puanlama sistemine göre Masterchef’e veda edecek.

Masterchef’te bu haftanın eleme adayları Fatma Nur, Gamze ve Burak Kaya oldu. Diğer yarışmacılar 4. eleme adayı olmamak için topik yapmaya çalıştılar. Gecenin en başarılı tabağını Kıvanç yaptı. Diğer ikinci başarılı tabak ise Görkem'in oldu. Üçüncü başarılı tabağı yapan ve bu hafta elenmekten kurtulan isim Büşra oldu. Masterchef’te son 4'e kalan Tolga, Yağız, Metin ve Ayaz eleme adayı olmamak için mücadele etti. Fakat bu sırada balkonda oturan Fatma Nur ve Gamze arasında tartışma çıktı.

Masterchef Fatma Nur, Kıvanç ve Gamze yarışmacıların yemekleri için değerlendirme yaptılar. Tolga'nın çiğ filiz koyması üzerine Fatma Nur ve Gamze arasında tartışma çıktı. Masterchef Fatma Nur konulmaması gerektiğini söylerken Gamze koyulacağını iddia etti. Fatma Nur, 'Gamze abla Asya'da çalıştım biliyorum' diyerek adeta deliye döndü. Fatma Nur'un tepkileri karşısında sessiz kalmayan Gamze, 'Sen hayırdır, niye elini vuruyorsun? Sen kendine bir gelsene." dedi. Bu tartışmasının devam etmesi ve Fatma Nur’un sinirli tavırlarından sonra Gamze Fatma Nur’un yanından kalkarak stüdyodan çıktı.

MASTERCHEF GAMZE İSYAN ETTİ

Masterchef Gamze Fatma Nur ile tartışmasından sonra stüdyodan çıkarak kulise gitti. Gözyaşlarını tutamayan Gamze Fatma Nur’un tavırlarına isyan etti, "Şunun ağzının payını biri veriyorsa versin. Vermezse çok kötü olacak bak. Buna tahammül etmek zorunda mıyım ben" dedi.

MEHMET ŞEF SORDU

Masterchef’te Mehmet Şef, Gamze'nin neden dışarı çıktığını sordu. Gamze ise Fatma Nur ile yaşanan tartışmasından bahsetmek yerine biraz rahatsızlandığını söyledi.

MASTERCHEF’TE KİM ELEME ADAYI OLDU?

Masterchef’te 26 Kasım yani dün akşam yayınlanan bölümünde gecenin son eleme adayı Tolga oldu.