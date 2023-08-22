MasterChef Hasan kimdir? MasterChef All Star Hasan Biltekin kaç yaşında nereli?

Masterchef Türkiye All Star programı yarışmacılarından Hasan 2021 yılının finalist yarışmacısı olarak şeflerin dikkatini çekmişti. Peki, MasterChef Hasan kimdir? MasterChef All Star Hasan Biltekin kaç yaşında nereli?

MasterChef Hasan kimdir? MasterChef All Star Hasan Biltekin kaç yaşında nereli?

Masterchef All Star ana kadrosuyla başladı. Masterchef All Star’a bu hafta katılan yeni yarışmacı ise Hasan Biltekin oldu. MasterChef Hasan kendi sezonunda finale kalarak adından sıkça söz ettirmişti. Peki, MasterChef Hasan kimdir? MasterChef All Star Hasan Biltekin kaç yaşında nereli?

MasterChef All Star’ın yeni haftasında Rıfat’ın elenmesinin ardından yarışmaya dahil olan isim MasterChef Hasan Biltekin oldu. MasterChef’in 2021 sezonunu ikincilikle bitiren Hasan bu hafta MasterChef All Star’a yeni dahil oldu. Önceki sezonda şeflere kaşık attırmayı başaran Hasan, final turunda Eren Kaşıkçı ile karşılaşmış ve yarışmayı ikinci olarak tamamlamıştı.

MasterChef Hasan bu hafta mavi takımda yarışacak.

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MASTERCHEF HASAN KİMDİR?

Aslen Nevşehir'li olan Hasan Biltekin, 29 yaşındadır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan Hasan, bu senenin iddialı isimleri arasında yer alıyor.

Liseden beri yemek sektörüyle uğraştığını söyleyen Masterchef Hasan, Nevşehir Belediye sporun mutfağında şeflik yapmaktadır. Bugüne kadar farklı farklı yemek yarışmalarına katılan Hasan'ın madalyaları ve kupaları vardır.

Hasan, ilk sezonun ardından memleketi olan Nevşehir'de "Hasan Şef Burger & Patisserie" ismini verdiği hamburger restoranını açtı.

Hasan Biltekin 21 Ağustos Pazartesi akşamı MasterChef All Star'ın ana kadrosuna yedeklerden giren yarışmacı olmuştur.

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