MasterChef Hasan'ın çok ünlü bir dizide rol aldığı ortaya çıktı. Görenler şaştı kaldı

MasterChef’te bu hafta eleme potasına giden isimler arasında Hasan Biltekin de yer aldı. MasterChef Hasan’ın daha önce çok ünlü bir dizide rol aldığı ortaya çıktı.

MasterChef Hasan'ın çok ünlü bir dizide rol aldığı ortaya çıktı. Görenler şaştı kaldı

MasterChef All Star sezonunda bu hafta Mavi Takım kaptanı Sefa olurken, Kırmızı Takım kaptanı ise Dilara oldu. Mavi Takım yarışmacıları arasında yer alan ve bu hafta eleme potasına giden Hasan Biltekin’in Emrah’ın başrolünde yer aldığı sevilen dizide rol aldığını görenler çok şaşırdı.

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Sosyal medyada takipçileri tarafından şarkıcı Murat Boz'a benzetilen Hasan Biltekin yıllar önce Emrah'ın Aşk ve Mavi dizisinde rol aldı.

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Aşk ve Mavi dizisi bir dönem ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyordu.

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29 yaşındaki başarılı yarışmacı MasterChef’te yarıştığı sezonda ikinci oldu.

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