MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın gurur günü! Sosyal medya hesabından paylaştı

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya bu kez oğlu Utkan’ın mezuniyetiyle gündeme geldi. Yalçınkaya, gastronomi bölümünden mezun olan oğluyla gurur dolu anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

“AİLEDE ARTIK DİPLOMALI AŞÇIMIZ VAR”

Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı hayranları tarafından merak edilirken, ünlü şef kendisi gibi şef olan oğlu Utkan ile gündeme geldi. Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya, küçük oğlu Utkan’ın üniversiteden mezun olduğunu sosyal medya hesabından paylaşarak büyük bir gurur yaşadığını söyledi.

Instagram hesabından oğluyla birlikte mezuniyet fotoğrafı paylaşan Mehmet Şef, duygusal mesajında “Bugün gurur verici bir gün. Aslanım, sevgili oğlum Utkan Yalçınkaya Gastronomi mezunu oldu. Bizim için büyük gurur. Ailede artık diplomalı aşçımız var. Yolun açık olsun evlat, yolun bahtın açık olsun” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Ünlü şefin paylaşımı kısa sürede gündem olurken, sosyal medyadan yorum yağdı. 'Babasının oğlu', 'Hep başarı ve güzel günlerini görünüz', 'Yolu açık olsun', 'Hem yakışıklı hem başarılı', 'Maşallah' gibi yorumlar yapıldı.