Acun Ilıcalı'dan MasterChef jürisinde ayrılık iddialarına yanıt geldi

TV8'de yayınlanan yemek yarışması MasterChef Türkiye, yeni sezonda format değiştirerek MasterChef AllStar olarak ekranlarda olacak.

Geçtiğimiz hafta MasterChef jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya ile Somer Sivrioğlu'nun yeni sezonda jüri üyesi olarak yer almayacağı iddia edilmişti. TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'dan iddialara yanıt niteliğinde bir paylaşım geldi.

'ŞEFLER CANIMIZ'

Ilıcalı yarışmada yer alan iki isimle poz verip "Şefler canımız" yazdı. Somer Sivrioğlu'nun yerine Refika Birgül, Mehmet Şef yerine de Ömer Akkor geleceği iddia edilmişti.