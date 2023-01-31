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Acun Ilıcalı'dan MasterChef jürisinde ayrılık iddialarına yanıt geldi

MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Mehmet ve Somer Şef'in yeni sezonda olmayacağı iddia edilmişti. Şefler, iddialara yanıt vermezken Acun Ilıcalı'dan cevap niteliğinde bir paylaşım geldi.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 12:01
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MasterChef jürisinde ayrılık iddialarına Acun Ilıcalı'dan yanıt

Acun Ilıcalı'dan MasterChef jürisinde ayrılık iddialarına yanıt geldi
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TV8'de yayınlanan yemek yarışması MasterChef Türkiye, yeni sezonda format değiştirerek MasterChef AllStar olarak ekranlarda olacak. 

Geçtiğimiz hafta MasterChef jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya ile Somer Sivrioğlu'nun yeni sezonda jüri üyesi olarak yer almayacağı iddia edilmişti. TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı'dan iddialara yanıt niteliğinde bir paylaşım geldi.

'ŞEFLER CANIMIZ' 

Ilıcalı yarışmada yer alan iki isimle poz verip "Şefler canımız" yazdı. Somer Sivrioğlu'nun yerine Refika Birgül, Mehmet Şef yerine de Ömer Akkor geleceği iddia edilmişti. 

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