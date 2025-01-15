MasterChef şampiyonu Onur hayalindeki mesleği açıkladı! Kerem hayranları topa tuttu

Onur Üresin Masterchef şampiyonluğunun ardından merak edilen sorulara yanıt verdi. En büyük rakibi Kerem'le finale kalan Onur Üresin kupayı eve götüren kişi olmuştu.

EN ÇOK BEYZA SORULDU

Beyza ile olan aşk iddialarına da yanıt veren Onur, "İkinci elemeden beri ben Beyza'yı tanıyorum. Fransa'dan geldiği için o da gurbetçi. Çok yakın bir arkadaşım. Aramızda bir şey yok, çok tatlı bir insan" diye yanıt vermişti.

EN BÜYÜK HAYALİ ŞEFLİK DEĞİLMİŞ!

TV8'de yayınlanan Gel Konuşalım programına katılan Onur, en büyük hayalinin aşçılık dışında bir meslek olduğunu açıkladı.

Şeflik kariyerini devam edeceği sanılan Onur başka bir sektöre yeşil ışık yakınca şaşkınlık yarattı. Onur "Dizilerde oynamak çok istiyorum. Güzel reklam teklifleri geliyor. Reklamlarda ve dizilerde oynamak benim en büyük hayallerimden bir tanesi. Herkese buradan haber gönderelim." dedi.

Onur'un ekran hayalini açıklamasının ardından Kerem hayranları bu açıklamaya tepki gösterdi.