Masterchef Tahsin'in cevabı sarayın şarkıcısı Demet Akalın'a kapak oldu.

Demet Akalın, MasterChef All Star yarışmasının iddialı yarışmacılarından Tahsin Küçük'ü hedef alarak "Aşırı iticisin, inşallah sonuna kadar gidemezsin" dedi. Akalın'ın paylaşımına tepkisiz kalmayan Tahsin Küçük'ten cevap gecikmedi.

Masterchef Tahsin'in cevabı sarayın şarkıcısı Demet Akalın'a kapak oldu.

Editör: Özlem KIRAL

Konserlerinden arta kalan zamanlarında yarışmaları takip eden Demet Akalın, MasterChef All Star'ın iddialı yarışmacılarından Tahsin Küçük'ü hedef aldı. Küçük'ten kendisine "İticisin" diyen Akalın'a cevap gecikmedi.

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"İNŞALLAH SONUNA KADAR GİDEMEZSİNİZ"

Yarışmanın iddialı isimlerinden Tahsin Küçük'ün davranışlarından rahatsız olan Demet Akalın, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda "Tahsin, 'şakalaşıyoruz' diyorsun ya aşırı iticisiniz. İnşallah sonuna kadar gidemezsiniz. Gelsin şu şampiyonlar by by" dedi.

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Akalın'ın sitem dolu paylaşımına sessiz kalmayan Tahsin Küçük ise "Keşke herkes kendi işini, sadece kendi işini hakkıyla yapsa. Teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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