MasterChef Türkiye'de korkutan anlar! Yemek tadımı yaparken dişi kırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef Türkiye'de korkutan anlar! Yemek tadımı yaparken dişi kırıldı

Masterchef yarışmasında Mavi Takım ve Kırmızı takım yarışmacıları son olarak ödül oyunu için mücadele etti. 100 bin TL'lik ödülü kazanan yarışmacı da belli oldu. Yarışmanın son bölümünde talihsiz bir kaza yaşandı. Ünlü şef yemek tadımı yaparken dişi kırıldı.

Türkiye 2024'te heyecan hız kesmeden devam ediyor. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu yarışmada Mavi Takım ve Kırmızı takım yarışmacıları son olarak ödül oyunu için mücadele etti.

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ÜNLÜ ŞEFİN DİŞİ KIRILDI

MasterChef’te dokunulmazlık oyununun heyecanı yaşanırken, programın son bölümünde talihsiz bir olay yaşandı.

100 bin TL'lik ödül oyunu için yarışmacılar kıran kırana mücadele etti ve ödülü kazanan isim Semih oldu.

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DAMAĞI YIRTILDI

Yarışma esnasında Çerkez peyniri ile yaratıcı bir tabak hazırlayan Ezgi'nin tabağında unutulan pikan cevizinin kabuğu ünlü şef Danilo Zanna'nın damağının yırtılmasına ve dişinin kırılmasına neden oldu.

Ünlü şef için stüdyoya hemen sağlık ekipleri çağırıldı ve anında müdahale edilmeye başlandı.

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