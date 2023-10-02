MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?

MasterChef Türkiye All Star programı yarışmacılarından Uğur 2018 yarışmacısı olarak şeflerin dikkatini çekmişti. Peki, MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?

MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?

MasterChef All Star kadrosunda yer alan isimlerden biri de Uğur Kardaş. 2018 sezonunda yarışan MasterChef Uğur Kardaş bu hafta All Star’da eleme potasında yarışan isim oldu. MasterChef Uğur’un hayatına dair pek çok ayrıntı merak konusu oldu. Peki, MasterChef Uğur kimdir? MasterChef All Star Uğur Kardaş kaç yaşında nereli?

MASTERCHEF ALL STAR UĞUR KİMDİR?

MasterChef All Star’da bu hafta eleme potasına kalan isim Uğur oldu. MasterChef Uğur eleme potasında son ikiye kalarak MasterChef’teki hayallerine veda etti.

MasterChef All Star Uğur Kardaş’ın hayatına ilişkin pek çok ayrıntı merak ediliyor. Türkiye, Almanya ve Hollanda' da 2020 ve 2022 arasında toplam 19 restoran danışmanlığı yapan Uğur Kardaş, 2018 yılında Kerem’le kaldığı finalde şampiyon olarak adını MasterChef tarihine yazdırmıştı.

Menü danışmanlığı strateji planlama maliyet hesaplama gibi bir çok alanda çalışan MasterChef Uğur, Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulundu.

MasterChef Uğur, 1996 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Temel eğitimini Çanakkale'de tamamlamasının ardından Akdeniz Üniversitesi'nde üniversite eğitimini gerçekleştiren Uğur Kardaş, bir dönem memleketi Çanakkale'de 'Uğur Chef'in Mutfağı' adı altında mekan girişiminde bulunmuştur.

Ancak daha sonra kariyerini farklı restoranlarda ilerletmek istediği için Türkiye'nin en ünlü steak restoranlarından birinde Executive Chef görevinde bulunmuştur.

Türkiye, Almanya ve Hollanda' da 2020 ve 2022 arasında toplam 19 restoran danışmanlığı yapan Uğur Kardaş, menü danışmanlığı strateji planlama maliyet hesaplama gibi bir çok alanda çalışıyor.

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