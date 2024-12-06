MasterChef yarışmacıları aşk mı yaşıyor? Somer Sivrioğlu yanıt verdi!

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MasterChef yarışmacıları aşk mı yaşıyor? Somer Sivrioğlu yanıt verdi!

MasterChef Türkiye'nin yeni sezon yarışmacılarından Onur ve Beyza, yarışmanın ilk gününden beri aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Somer Sivrioğlu, aşk iddilarına cevap verdi.

Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin dikkat çeken yarışmacılarından olan Onur ve Beyza aşk mı yaşıyor. İşte tüm merak edilenler…

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Aylardır Onur ve Beyza'nın aşk yaşadığına dair iddialar da ortalıkta dönüyordu.

SOMER ŞEF'TEN AŞK İDDİALARINA YANIT GELDİ!

Muhabir Online ekibinin sorularını yanıtlayan Somer Şef, "Hepsinin ortak aşkı yemek aslında. Hepsi çok iyi arkadaş oldular. Öyle bildiğimiz bir aşk yok. Keşke olsa" ifadelerini kullandı.

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“20 KİLO VERİYORUM"

Verdiği kilolarla da dikkat çeken Somer Şef, "MasterChef bitiyor 20 kilo veriyorum, MasterChef başlıyor kilo alıyorum. Öyle 10, 10 düşüyorum" dedi.

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