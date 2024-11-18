MasterChef'e bu hafta elenen isim belli oldu. Ezgi yarışmaya veda etti

MasterChef'te şampiyonluk mücadelesi devam ediyor. Yarışmacılar arasından bir kişi daha bu hafta MasterChef'e veda etti.

Eleme gecesinin ilk turunda Eda, Murat Can, Alper ve Ezgi mücadele gösterdi.

Jüri üyeleri şefler yarışmacılardan yeşil zeytin ile bir yaratıcılık tabağı yapmaları istedi. İlk turda en iyi yaratıcılık tabağını yaparak en yüksek puanı alan isim Murat Can oldu.

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Aynı isimler ikinci turda da yarıştı. Somer Şef'in tabağı olan uskumru dolmasını yaptılar. Yarışmacılar bu turda da şeflerden puan aldı ve topladıkları puanlar sonrası MasterChef'te önümüzdeki haftada yarışmaya hak kazanan ilk isim Murat Can oldu. MasterChef yarışmasında hayallerine veda eden isim Ezgi oldu.

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