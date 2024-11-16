MasterChef yarışmacısı Beyza sağlık durumu ile ilgili konuştu

TV 8'de yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında geçtiğimiz haftalarda yarışma esnasında yaşadığı kaza sonucu yüzü yanan yarışmacı Beyza yaşadığı kaza sonrası sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi.

Beyza sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Beyza'nın stüdyo dışında yapılan çekimde yarışmada yüzüne kızgın yağ dökülmüştü. Beyza yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Çok iyiyim. Artık hiçbir şey kalmadı. Sadece iz kalmaması için krem sürüyorum. Hiç ağrım kalmadı. Hatta yukarıda otururken takmıyorum bandajı. Sadece yemek yapıyorken bir şey sıçramasın diye tedbir amaçlı takıyorum. Dışarıda günlük hayatımda da takmıyorum. Doktorlar çok güzel tedavi uyguladılar. Bir haftada bir aylık tedavi görmüşüm gibi oldu.

Öte yandan MasterChef Türkiye 2024'te dördüncü ve son eleme adayı Alper oldu.