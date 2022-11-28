Masterchef Türkiye’de yaşanan eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Mehmet Şef’in imza tabağını yapan Fatma Nur, Tolga, Gamze ve Burak Kaya arasından son ikiye Fatma Nur ve Tolga kaldı. Peki, Masterchef'te bu hafta kim elendi? Masterchef 2022 Fatma Nur mu elendi?

Masterchef Türkiye’de dün akşam eleme gecesi yaşandı. Tüm haftanın ardından Mehmet şef’in imza tabağını Fatma Nur, Tolga, Gamze ve Burak Kaya yaptı. Masterchef’te şefler dün akşam eleme tabaklarını puanlama yaparak değerlendirdiler. Peki, Masterchef’te kim elendi?

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Dün akşam yayınlanan bölümde Masterchef’in eleme potasından kurtulan ilk isim Burak Kaya ve ardından Gamze oldu. Masterchef’te son ikiye kalan Fatma Nur ve Tolga oldu.

Masterchef Tolga puanları 28, Masterchef Fatma Nur ise 26 puan aldı ve Masterchef’e bu hafta veda eden isim Masterchef Fatma Nur oldu.

Masterchef’te Danilo Şef, ''Senin tatlında problem var. İki puding kesildi. Maalesef sana verdiğim puan 4.'' dedi.

Somer Şef ise, ''Pudingin kesilmesi sıkıntı çıkaracak bir hata. Puding kesik olunca da benim sana verebileceğim en iyi puan 4.'' açıklamasını yaptı.

Mehmet Şef, ''Her hafta yapılan şef tabaklarında bire bir yapan Fatma Nur bugün de aynısını yaptı. Tatlı da görsellik çok önemli tatlı kendi iyi olduğu sürece. Ben zaten kaynatırken görmüştüm, bu dereceye kaynamaya bu tatlının ayakta kalması mucizeydi. Tatlı kesik. 3 puan.'' Şeklinde konuştu.

MasterChef Türkiye'ye veda eden isim Fatma Nur oldu.