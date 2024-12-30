MasterChef'te büyük başarı! Hem finalist oldu hem kaşık attırdı

Juri üyeliklerini Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun yaptığı MasterChef 'te finale yaklaştıkça heyecan giderek artıyor.

MasterChef'te 3. finalistin belli olduğu bölümde bir de kaşık atıldı. Şefle şanslı yarışmacının tabağını öve öve bitiremedi.

İlk iki finalist Semih ve Onur olmuştu. Üçüncü finalist olmak için Eda, Kerem ve Beyza kıyasıya bir mücadele sergiledi.

FİNALİST OLMAKLA KALMADI KAŞIK ATTIRDI

Masterchef'e Eda'nın başarısı damgasını vurdu. Yaptığı yaratıcı tatlı ile büyük beğeni toplayan Eda, usta şeflerden büyük övgü aldı. Eda etaplardan 74 puan alarak rekor kırdı.