MasterChef’te eleme adayları belli oldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MasterChef’te eleme adayları belli oldu!

Masterchef Türkiye 2024'ün son bölümünde eleme adayları belli oldu. Peki haftanın ilk eleme adayları kim oldu?

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Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu yarışmada iki takım arasında kıyasıya bir mücadele yaşandı. MasterChef Türkiye'nin 22 Ekim Salı akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ilk eleme adayları belli oldu.

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MASTERCHEF’TE REKABET ARTIYOR

Kaptanlık oyununu Muratcan kazanmıştı. Muratcan, Kırmızı takım kaptanlığına ise Nigar'ı seçti.

Şefler, dünya mutfağından yarışmacıların acılı yemekler yapmalarını istedi. Haftanın ilk takım oyununda kazanan taraf Mavi takım oldu.

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BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Kerem oldu. Kerem haftanın ilk eleme adayı olarak Alper'i seçti.

Yapılan oylamanın ardından 2. eleme adayı Erim oldu.

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