MasterChef'te elenen ilk yarışmacı belli oldu. Somer Şef veda eden ismi açıkladı

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MasterChef'te elenen ilk yarışmacı belli oldu. Somer Şef veda eden ismi açıkladı

Somer Şef, MasterChef Türkiye'ye veda eden ismin Serhat olduğunu açıkladı.

MasterChef'in son bölümünde Serhat, Deniz, Beyza, Muratcan, Çağlar, Ayşe ve Nigar, elenmemek için mücadele verdi.

TV8'de yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen yemek yarışması MasterChef Türkiye'nin dün akşamki bölümünde, bu hafta elenen isim belli oldu.

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef'te yarışmacılardan, ilk oyunda Kastamonu siyez ununu kullanarak yaratıcı tabaklar hazırlamaları istendi.

Gecenin en başarılı yaratıcı tabağını hazırlayan yarışmacı Muratcan oldu.

Muratcan'ın ardından, ilk oyunda elenmekten kurtulan diğer isimler Çağlar ve Nigar olarak belirlendi.

Eleme potasında ikinci tura kalan isimler ise Deniz, Serhat, Ayşe ve Beyza oldu.

Şefler, bu turda yarışmacılardan Mehmet Şef'in imza tabağı olan 'içli lagos'u hazırlamalarını istedi.

Son dörde kalan yarışmacılar arasında gecenin en iyi tabağını hazırlayan Beyza, elenmekten kurtulmayı başardı.

Gecenin ikinci en iyi tabağını hazırlayan Ayşe de eleme potasından çıkmayı başardı.

MasterChef Türkiye'de hayallerine veda eden yarışmacı ise Serhat oldu.

Serhat, yarışmadan ayrılırken şu ifadeleri kullandı:

"Aşçı yalan söylemez. Benim buradaki en büyük problemim mükemmeliyetçilik. Geldiğim günden beri herkese yardımcı olmaya çalışırken kendimi de unuttum. Adaptasyon sürecinin içinde kendimi kaybettim. Zaten içime sinmemişti. Ben öyle bir tabağı önünüze koymak istememiştim. Bundan sonra kesinlikle Türk mutfağı üzerine çalışacağım."

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MasterChef Türkiye'de hayallerine veda eden yarışmacı Serhat
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MasterChef Türkiye'de hayallerine veda eden yarışmacı Serhat
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Soner Şef
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MasterChef yarışmacıları

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