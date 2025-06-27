MasterChef’te gergin anlar! Mehmet Şef yarışmacıyı protesto edip yemeği tatmadı

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MasterChef’te gergin anlar! Mehmet Şef yarışmacıyı protesto edip yemeği tatmadı

MasterChef'in son bölümünde skandal bir an yaşandı. Yeşim Karaca yaptığı yemekle şefleri çileden çıkardı. Mehmet Şef yarışmacıyı oylamak istemediğini söyleyerek yarışmacıyı protesto etti. O anlar sosyal medyaya damga vurdu.

MasterChef’in son bölümünde Yeşim Karaca adlı yarışmacı Kastamonu mutfağına ait 'Islama' yemeğini yapmak için şeflerin karşısına çıktı. Genç yarışmacının kullandığı malzemeler Mehmet Şef’i sinirlendirdi.

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Tavuklarını önceden pişiren ve yufkasını dışarıdan aldığı ablaşılan yarışmacıya Mehmet Şef sert çıktı. Mehmet Yalçınkaya, “Bu nasıl bir yarışma anlayışı? Sen tavuğu pişirip mi geldin, yufkayı hazır mı aldın?” diyerek tepki gösterdi.

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YARIŞMACI İTİRAF ETTİ

“Tavuğu önceden haşlayıp geldim. Yufkayı da hazır aldım çünkü burada açmak zor olurdu. Ama tavuğu burada haşlayabilirdim, haklısınız” dedi. Ancak bu açıklama Mehmet Şef’i sakinleştiremedi.

Mehmet Şevf “Ben bu yemeği tadamayacağım. Protesto hakkımı kullanmak istiyorum. Kimse şimdiye kadar emeksiz iş çıkarmadı. 25 dakikada içli köfte açan, döner kesen yarışmacılar var. Böyle bir yarışmanın parçası olmak istemiyorum.”

Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu da Mehmet Şef’e katılarak tadım yapmadan “Hayır” oyu verdiler.

Yeşim Karaca, jüri kararıyla elendi. Yarışmadaki bu gerginlik, geceye damga vurdu.

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