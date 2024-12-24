MasterChef'te heyecan dorukta! İkinci ceketi alan isim belli oldu

MasterChef'te artık her bölüm bir yarışmacı beyaz ceket alarak finalist olacak. Başarılı yarışmacı Kerem'in artından ikinci beyaz ceketi almaya hak kazanan isim belli oldu.

İlk turda yarışmacılar ördeğin ana ürün olduğu tabaklarda yaratıcılıklarını sergiledi. İkinci etapta ise ünlü şef Aret Sahakyan'ın belirlediği tabağı yapmaya çalıştılar. Şeflerin Şefi olarak bilinen Aret şef, yarışmacılardan İç pilavlı kabak çiçekli ıstakoz hazırlamalarını istedi.

Yarışmanın renkli yüzlerinden Onur 2 etapta toplam 53 puan alarak ikinci şef ceketini alan isim oldu. İddialı isim Semih ise ''Hafif kıskanmadım değil.'' diyerek yorumda bulundu.

"AYLARDIR HAYALİNİ KURUYORDUM"

Büyük sevinç yaşayan Onur, ''Aylardır hayalini kurduğum ceket şu an üstümde. Enerjiler yolladım aylardır. Bugün ceketi alabilmek için şefimin tabağını A'dan Z'ye çok iyi dinledim. Şefimin uyarılarını dinledim. Ailem yanımda destek oldular. Onlara çok teşekkür ediyorum.'' sözleri ile duygularını anlattı.