Masterchef Türkiye’de ilk finalist Kıvanç olurken ikinci finalist olabilmek için Ayaz ve Metin yarıştı. Heyecanla beklenen Masterchef büyük finalinde kimlerin finalist olarak yarışacağı merak ediliyor. Peki, Masterchef’te ikinci finalist kim oldu? Masterchef Türkiye büyük final ne zaman?

TV8’de ekrana gelen MasterChef Türkiye’de büyük final haftası heyecanı yaşanıyor. Yeni sezonda final haftasında şef ceketleri giyildikten sonra yarı finalist olan isimler belli olmuş: Ayaz, Metin ve Kıvanç yarı finale yükselmişti.

Kıvanç Masterchef Türkiye’de büyük finalde yarışacak ilk finalist oldu. Dün akşam ise Masterchef’te ikinci finalist belli oldu.

Ayaz ve Metin’in finalist olmak için yarıştı gecenin sonunda finalde yarışacak ikinci finalist Metin Yavuz oldu.

MasterChef Türkiye 2022'nin finalinde yarışacak isimler Metin ve Kıvanç oldu.

MASTERCHEF TÜRKİYE BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye büyük finali 10 Ocak Salı yani bu akşam canlı yayınlanacak. Metin ve Kıvanç Masterchef olabilmek için yarışacak.