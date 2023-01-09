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Masterchef’te ilk finalist kim oldu? Masterchef Türkiye büyük finali ne zaman?

Masterchef Türkiye’de büyük finale az bir zaman kaldı. Geçtiğimiz akşam yayınlanan son bölümde Masterchef’te büyük final öncesinde finalist olabilmek için Ayaz, Metin, Kıvanç yarıştı. Peki, Masterchef’te ilk finalist kim oldu? Masterchef Türkiye büyük finali ne zaman?

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 14:17
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Masterchef’te ilk finalist kim oldu? Masterchef Türkiye büyük finali ne zaman?

Masterchef’te ilk finalist kim oldu? Masterchef Türkiye büyük finali ne zaman?
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Masterchef Türkiye 2023 büyük final Salı akşamı yapılması bekleniyor. Masterchef’te büyük final öncesi Ayaz, Metin ve Kıvanç finalist olabilmek için kıyasıya yarıştı. Peki, Masterchef’te ilk finalist kim oldu? Masterchef Türkiye büyük finali ne zaman?

Masterchef Türkiye 2023 büyük finali Salı akşamı yapılması bekleniyor. Geçtiğimiz akşam Masterchef Türkiye’de Ayaz, Metin ve Kıvanç ilk finalist olabilmek için yarıştı. Üç yarışmacı vegan konseptte ilk olarak başlangıç yemeği yaptı. İkinci olarak seçilen deniz ürünü ile bir ana yemek çıkarıldı ve son olarak da yine yarışmacıların seçtiği meyve veya meyveler ile bir tatlı tabağı yapıldı. İlk yarış sonucunda, Kıvanç-26, Metin-23, Ayaz-18 puan aldı. Üç yarışmacı, ana yemek ile ikinci oyuna çıktı.Ayaz 41, Metin 46, Kıvanç ise toplam 49 puana ulaştı. Somer Şef, "Demek ki olayı tatlı belirleyecek" dedi. Mehmet Şef de "Buraya yakışacak tabaklar geldi" açıklamasında bulundu.

MASTERCHEF’TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

Finalist olmak için yarışan Ayaz, Metin ve Kıvanç son etapta tatlı tabağı yaptı. Yarışmacıların toplam ulaştıkları puan belli oldu. Ayaz 65, Metin 69, Kıvanç ise 71 puana ulaştı.

Kıvanç böylelikle 71 puanla ilk finalist oldu.

Ayaz, "Şef çok mutluyum aslında. Sizi memnun edebilecek tabaklar çıkardığım için. Güzel puanlar aldık, savaştığımızı göstermek istiyorum şef. Yarın bir şansım daha var" ifadelerini kullandı.

Metin yaptığı açıklamada, "Başlangıçta yaptığım hatanın bedeli. Kıvanç ağabey hak etti, çok güzel tabaklar çıkardı" dedi.

İlk finalist Kıvanç ise duygularını şu sözlerle ifade etti: ‘’Şef çok mutluyum, en başında yola çıktığımda şampiyon olmak için gidiyorum dedim. Yeri geldi çok hatalar yaptım. Çok çalışmam gereken yerler var, farkındayım. Şimdi asıl olay başlıyor’’ şeklinde konuştu.

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