Masterchef Türkiye 2022 şampiyonu belli oldu

Yaklaşık 6 ay boyunca süren 177 bölümlük maratonun sonunda canlı olarak yayınlanan Masterchef Türkiye final gecesinde yarışmacılar Kıvanç ve Metin arasındaki rekabet büyük bir dikkatle izlendi.

Onlarca yarışmacıyı eleyerek final gecesine ulaşan Kıvanç gece için 'Ada' ismini verdiği deniz mahsülleri ağırlıklı tabağını sunarken Metin ise 'Şöhret' adını verdiği tabağıyla şeflerin karşısına çıktı.

Gecenin sonunda şeflerin verdikleri puanlar şu şekilde oldu:

Kıvanç

Somer Şef'ten 8 puan aldı.

Danilo Şeften 8 puan aldı

Mehmet Şeften 8 puan aldı ve geceyi 65 puanla bitirdi

Metin

Somer Şeften 9 puan aldı

Danilo Şeften 10 tam puan aldı

Mehmet Şeften 9 puan aldı

MASTERCHEF TÜRKİYE 2022 ŞAMPİYONU METİN OLDU

Böylelikle Masterchef Türkiye 2022 şampiyonu aldığı 70 puanla birlikte Metin oldu.

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

MasterChef 2022’nin iddialı isimlerinden olan Metin Yavuz, 24 yaşındadır. Bolu Mengenli olan Yavuz, Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur.

Ana kadroya giren ilk isim olmayı başaran yarışmacı, 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşmaktadır. MasterChef ilk turda 2 evet alarak bir üst tura çıkmıştı.

2. turda da başarılı olan yarışmacı 3. tura yükselmişti. Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor. MasterChef Metin daha önce Dilan ve Erkan’ın şefi olmuş.

MASTERCHEF ALL STAR SÜRPRİZİ

Final gecesinde şampiyonun kim olacağını bekleyen milyonları heyecanlandıran bir başka haber Somer Şeften geldi. Yarışmanın jürilerinden Somer Sivrioğlu önümüzdeki yıl Masterchef All Star yapılacağını açıkladı.