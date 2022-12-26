Masterchef’te kim elendi? 25 Aralık Pazar Masterchef’te kim gitti?

Masterchef Türkiye’de yaşanan eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Eleme potasına giren Burak Kaya, Görkem, Tolga ve Metin arasından son ikiye Burak Kaya ve Tolga kaldı. Peki, Masterchef'te bu hafta kim elendi? Masterchef 2022 Tolga mı elendi?

Masterchef Türkiye’de dün akşam eleme gecesi yaşandı. Tüm haftanın ardından. Masterchef’te şefler dün akşam eleme tabaklarını puanlama yaparak değerlendirdiler. Peki, Masterchef’te kim elendi?

MasterChef elenen isim oynanan 2. eleme oyunu sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından belirlendi. İmza tabağı yarışmasında yarışmacıların 2 oyun sonunda Metin 41, Burak Kaya 33, Tolga 32 ve Görkem 35 puan aldı.

Gecenin sonunda MasterChef’e veda eden isim Tolga oldu.