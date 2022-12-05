Masterchef’te kim elendi? 4 Aralık Pazartesi Masterchef’te kim gitti?

Masterchef Türkiye’de yaşanan eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim belli oldu. Eleme potasına giren Burak Kaya, Gamze, Tolga ve Büşra arasından son ikiye Gamze ve Tolga kaldı. Peki, Masterchef'te bu hafta kim elendi? Masterchef 2022 Fatma Nur mu elendi?

Masterchef Türkiye’de dün akşam eleme gecesi yaşandı. Tüm haftanın ardından. Masterchef’te şefler dün akşam eleme tabaklarını puanlama yaparak değerlendirdiler. Peki, Masterchef’te kim elendi?

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Dün akşam yayınlanan bölümde Masterchef’in eleme potasından kurtulan ilk isim Burak Kaya ve ardından Büşra oldu. Masterchef’te son ikiye kalan Gamze ve Tolga oldu.

Masterchef’te Gamze 25 puan, Tolga 28 ise puan aldı. Tolga, ''İkidir yanımdan biri gidiyor. Gamze ile 3. turdan beri birlikteyiz. Çok başarılı ve büyük bir ailenin annesi. Teşekkür ederiz, emeklerin için. Örnek bir insansın.'' dedi.

Gamze, ''Burada yemekler yaptık bazen güzel bazen kötü. Hepsini tattırdım size. Başka insanların hayali bir şey... Ben bunun için bana kattıklarınız için teşekkür ederim. Erken de olsa buradan veda edeceğim kazandığım bilgileri cebime koyup.'' ifadelerini kullandı.